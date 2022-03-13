Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak olan Konyaspor'a kötü haber geldi.
Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ahmed Hassan ve José M'Poku'nun rahatsızlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyeceklerini duyurdu.
Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "A Takım oyuncularımızdan Ahmed Hassan ve José M'Poku geçirdikleri Akut Tonsillofarenjit enfeksiyonu nedeniyle Y. Kayserispor maçı kadrosundan çıkarılmışlardır." ifadelerine yer verildi.
BİLGİLENDİRME— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) March 13, 2022
A Takım oyuncularımızdan Ahmed Hassan ve José M'Poku geçirdikleri Akut Tonsillofarenjit enfeksiyonu nedeniyle Y. Kayserispor maçı kadrosundan çıkarılmışlardır. pic.twitter.com/RhYvgPSduo