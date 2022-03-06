Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Galatasaray maçı sonrası Şampiyonlar Ligi açıklaması!

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçı sonrası konuştu. Statta Şampiyonlar Ligi müziğinin çalmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan İlhan Palut "Ben daha içerideydim Şampiyonlar Ligi müziğini duydum. Gözlerim doldu. Duygulandım. Bir şehri buna inandırmak, bunun hayalini kurdurmak çok önemli iş. İnsanları hayal kırıklığına uğratmak da kötü. Buna hakkımız yok. Ne olur bilmiyorum gerçekten. Ben takımımdan bu mücadeleyi bekliyorum. Ligin sonu bizi nereye götürür göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 11:24