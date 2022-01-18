Konyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadymu'nda oynanacak maçı Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alyor. Peki, Konyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Adana Demirspor maçı 18 Ocak Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.