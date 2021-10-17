Galatasaray - Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. Maçta VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında şampiyonluk adaylarından Galatasaray, evinde namağlup tek takım olan Konyaspor'u ağırlayacak. Heyecanla beklenen mücadele öncesi karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. Mücadelede VAR koltuğunda Alper Ulusoy görev yapacak.

Ayrıca Arda Kardeşler maçın orta hakemi olarak düdük çalacak.

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