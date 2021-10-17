17 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray - Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu!

G.Saray-Konyaspor maçının VAR’ı belli oldu!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. Maçta VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında şampiyonluk adaylarından Galatasaray, evinde namağlup tek takım olan Konyaspor'u ağırlayacak. Heyecanla beklenen mücadele öncesi karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. Mücadelede VAR koltuğunda Alper Ulusoy görev yapacak.

Ayrıca Arda Kardeşler maçın orta hakemi olarak düdük çalacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Cengiz yönetimi 2020 yılı için ibra edilecek mi? Cengiz yönetimi 2020 yılı için ibra edilecek mi?
Cimbom için büyük fırsat! İşte Terim’in Konya maçı 11’i Cimbom için büyük fırsat! İşte Terim'in Konya maçı 11'i
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör