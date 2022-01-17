Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a verilen 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezasını onadı. Kurul ayrıca Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş'in, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle aldığı 2 resmi müsabakadan men cezasının da onanmasına, oybirliği ile karar verildiğini açıkladı.