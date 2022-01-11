Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın Ankara'ya gidiş nedeni belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti. 27 yaşında hayata gözlerini yuman Çalık'ın, Ankara'ya gidiş nedeni belli oldu. Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti. 27 yaşında hayata gözlerini yuman Çalık'ın, Ankara'ya gidiş nedeni belli oldu. Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi.

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