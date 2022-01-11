Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den Ahmet Çalık sözleri! "Buna ne yapabiliriz ne diyebiliriz"

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Yaşanan üzücü olayın ardından Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve beraberindeki yöneticiler, Ahmet Çalık'tan gelen acı haberin ardından Ankara'ya hareket etti.

Üzüntüsünü dile getiren Özgökçen, ''Gencecik çocuk vefat etti. Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz? Konuşacak halim de şu an yok. Ankara'ya cenazeye gideceğiz şimdi. Elmadağ'a gideceğiz. Kulübümüzün en beyefendi oyuncularından biriydi" diye konuştu.

DİĞER

KONYASPOR HABERLERİ