11 Ocak 2022, Salı

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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci beklentilerin altında kaldı!

İrfan Can beklentilerin altında kaldı!
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 11.01.2022

Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar verdiği ve kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci bu sezon bir türlü beklenilen karşılığı veremedi. Bu sezon 11 kez sahaya ilk 11'de çıkan İrfan Can'ın 90 dakika oyunda kalabildiği tek müsabaka ise sezonun ilk maçında Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan karşılaşma oldu.

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği İrfan Can Kahveci, Sarı-Lacivertli ekipte bir türlü bekleneni veremedi.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN KADERİ DEĞİŞMİYOR

Takvim'in haberine göre; son dönemde ilk 11'de çıktığı maçlarda 90 dakikayı tamamlamakta zorlanan ve genellikle ikinci yarılarda oyundan alınan İrfan Can'ın kaderi Süper Lig'in 20. haftasındaki Adana Demirspor maçında da değişmedi.

10. KEZ TAMAMLAYAMADI

Maçın ikinci yarısında oyundan düştüğü gözlenen İrfan Can, 60. dakikada oyundan alındı.

Bu sezon 11 maçta sahaya ilk 11'de çıkan İrfan Can Kahveci böylelikle 10. kez 90 dakikayı tamamlayamadan kulübeye gelmiş oldu.

4 MAÇTA SONRADAN DAHİL OLDU

Bu sezon 11 kez sahaya ilk 11'de çıkan İrfan Can'ın 90 dakika oyunda kalabildiği tek müsabaka ise sezonun ilk maçında Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan karşılaşma oldu.

Sadece 1 maçta 90 dakikayı tamamlayan İrfan Can Kahveci, bu sezon 4 maçta ise sonradan oyuna girdi.

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