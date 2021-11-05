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KONYASPOR

SPOR HABERİ | Serdar Gürler şampiyonluk favorisini açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig’in yıldızı şampiyonluk favorisini açıkladı!
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 05.11.2021

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen Serdar Gürler, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zirve yarışını da değerlendiren 30 yaşındaki futbolcu, bir dönem forması giydiği ve şu an lider konumda bulunan Trabzonspor'u şampiyonlukta favori olarak gördüğünü belirtti. İşte detaylar...

İttifak Holding Konyaspor'un tecrübeli futbolcusu Serdar Gürler, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonluk herkesin hayali, bizim de hedeflerimiz var" diyen 30 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü İlhan Palut ile çok iyi anlaştığını söyledi. Serdar Gürler, Palut'un rakip takımları çok iyi analiz ettiğini belirtti.

Yaşadığı sakatlıkları atlattığını ve eski seviyesine ulaştığını ifade eden deneyimli orta saha, "Konya'da mutluyum. Takımdan ayrılmaya niyetim yok" diye konuştu.

Gürler, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'u daha önde gördüğünü de kaydetti.

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