26 Ekim 2021, Salı

KONYASPOR

Konyaspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor F.Bahçe’ye odaklandı!
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 26.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek Konyaspor'da hazırlıklar İlhan Palut yönetiminde ara vermeden devam ediyor.

Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı. Antrenman sahadaki ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, dönüşümlü olarak çabukluk ve 5'e 5 toplu oyun oynadı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Takımdan ayrı çalışan Amir Hadziahmetovic ve Guilherme Sitya ise idmana katılmadı.
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