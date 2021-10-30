30 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI

Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Konyaspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Serdar Gürler, Endri Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ferdi, Zajc, Rossi, Pelkas, Valencia.

KONYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor

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