Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Kasımpaşa çok baskın bir oyun oynadı"

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor, 2-0 öen geçtiği maçta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Palut, maçta galibiyeti hak eden bir takım görüntüsü vermediklerini söyledi. İşte o sözler...

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları maçta galibiyeti hak eden bir takım görüntüsü vermediklerini söyledi.

Palut, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk 20 dakikasında yakaladıkları 2-0'lık üstünlüğün avantajını kullanamadıklarını aktaran Palut, şu ifadeleri kullandı:

"Maç dengeli başladı. Kanat hücumu ve defans arkası hücumla ilk 20 dakikada 2-0'lık avantaj yakaladık. Devre arasına 2-0 girebilseydik ikinci yarı işler lehimize dönebilirdi ama ilk yarının sonlarında yediğimiz gol rakibi oyunun içine sokarken bizde de paniğe neden oldu. Devre arası bu paniği giderme adına konuşmalar yaptık ama ikinci yarının ilk düdüğü ile penaltı golünü yediğimiz 63. dakikaya kadar maalesef rakip sahaya çıkamadık. Kasımpaşa çok baskın bir oyun oynadı ve buna karşılık veremedik. Skor 2-2 olduktan sonra oyun istediğimize yakın düzeye geldi. Sonrasında gol araya bir Konyaspor vardı. Bugün psikolojik faktörlerin çokça devreye girdiği bir oyun oldu. Maçın 2-0'dan 2-2'ye gelmesi bizim için üzücü. Bugün 3 puanı almak için gerekli hamleleri yapan, bunu hak eden bir Konyaspor sahada yoktu. Bunu oyuncularımızla değerlendireceğiz. Özellikle ikinci yarıdaki periyodu çözmeye çalışacağız. Maçlar arası performans düşüklüklerine son vermek için gerekli çalışmaları yapacağız."

Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçının da 2-0'dan 2-2'ye geldiğinin hatırlatılması üzerine Palut, "Bunda fiziksel yorgunlukla alakalı bir durum olsa 2-0'dan sonra dakikalar ilerliyor, daha çok yorulmamız beklenir ve rakip baskısının üzerimizde çok daha yoğunlaşması gerekir. Sanki 2-2 olunca oynama sırası bize geçmiş bir görüntü oldu. Bu bana daha çok psikolojik faktörleri işaret ediyor. Bunu normal karşılamıyorum. Mutlaka çözmemiz gerekiyor." diye konuşu.

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