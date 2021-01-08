08 Ocak 2021, Cuma

KONYASPOR

Konyaspor Zymer Bytyqi'yi kadrosuna kattı

Konyaspor Zymer Bytyqi ile imzaladı
KONYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.01.2021

takımlarından , . Ligi (Eliteserien) takımlarından 'de forma giyen Kosovalı oyuncu Zymer Bytyqi'yi kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, forvet arkasında ve her iki kanatta oynayabilen 24 yaşındaki Bytyqi ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

'nda Bytyqi için düzenlenen imza töreninde, Direktörü da yer aldı.

İmza töreninde açıklamada bulunan Bytyqi, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir kulübe geldim. Büyük bir taraftar desteği var. Şimdiden bana ilgi gösteriyorlar. Elimden geleni yapacağım ve kulübe katkı sağlamak istiyorum. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp, ligde hak ettiğimiz yerde olacağız." ifadelerini kullandı.

Zymer Bytyqi, 'da 14 numaralı formayı giyecek.

Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshedildi haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KONYASPOR HABERLERİ
Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi
Uğur Demirok kimdir? Uğur Demirok kaç yaşında? Uğur Demirok kariyeri Uğur Demirok kimdir? Uğur Demirok kaç yaşında? Uğur Demirok kariyeri
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör