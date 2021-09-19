İlhan Palut Giresunspor - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "İyi mücadele ettik"
Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Giresunspor ile golsüz berabere kalan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Palut, takımının iyi mücadele ettiğini söyledi.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut genel anlamda takımının iyi mücadele ettiğini kaydederek, "İyi başladığımız bir lig vardı ilk 4 maçlık periyodda. Bunu devam ettirebilme adına Giresun'a gelmiştik. Burada Giresunspor'un da tam aksine 4 maçlık bir periyodu var negatif anlamda. Rakibimizin de bugün kendi sahasında bir reaksiyon göstermek isteyeceğini biliyorduk. Sonuçta buna bir yerde 'dur' demeleri gerekiyor. Takımım genel anlamda iyi mücadele etti." diye konuştu.
Giresun deplasmanında oynadıkları oyuna göre alınan bir puanın normal olduğunu belirten Palut, şunları söyledi:
"İki devrenin de başlarında oyun hakimiyeti bizdeydi. Ama devre ortalarından sonra Giresunspor agresifliğini sahada gördük. Pozisyon anlamında Giresunspor'a şans tanımadık. Bu, bizim için savunma anlamında pozitifti. Ama negatif olan kendi hücum standardımızın bugün, kendi pas sayımızın, pas oyunumuzun, ceza sahası girişimizin ve üçüncü bölge denemelerimizin altında kaldık. Bizim adımıza negatif yönümüz buydu. Sonuç olarak ben dengeli bir maç olduğunu ve oynadığımız oyuna bakarsak buradan bir puanın normal olduğunu düşünüyorum."
Palut, hafta içi Trabzonspor ile karşılaşacaklarını, hızlı bir şekilde bu maçın hazırlıklarına başlayacaklarını da sözlerine ekledi.
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