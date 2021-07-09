Son dakika transfer haberi: Konyaspor Guilherme Sitya'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 1.5 sezondur formasını giydiği Guilherme Sitya'nın, kontratını 1 yıl daha uzattığını açıkladı. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, “Futbolcumuz Guilherme Sitya, 2022-2023 sezonu sonuna kadar yeşil beyazlı formayı giyecek. Guilherme Sitya ile +1 yıl daha sözleşme yeniledik” ifadeleri kullanıldı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, sol bek oyuncusu Guilherme Sitya ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Guilherme Sitya, 2022-2023 sezonu sonuna kadar yeşil beyazlı formayı giyecek. Guilherme Sitya ile +1 yıl daha sözleşme yeniledik" denildi.

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