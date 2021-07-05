Son dakika spor haberleri: Konyaspor Soner Dikmen'i transfer etti
Son dakika transfer haberleri: İttifak Holding Konyaspor, geride kalan sezon Gençlerbirliği forması giyen orta saha oyuncusu Soner Dikmen ile sözleşme imzaladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, asbaşkan Süleyman Oğuz'un da katıldığı imza töreninde 27 yaşındaki futbolcu, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Soner Dikmen, yaptığı açıklamada, "İnşallah hem Konyaspor camiası hem de benim adıma hayırlı olur. Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Aynı zamanda heyecanlıyım. Takımdaki arkadaşlarımın bazılarıyla tanışma imkanı buldum. Hoca da dahil herkes çok sıcakkanlı. Tesisler ve stadı görünce Konyaspor'un ne denli büyük bir camia olduğunu gelir gelmez ilk dakikadan itibaren anladım. İnşallah taraftarımızın gücüyle birlikte bu sezon daha iyi bir Konyaspor izlettiririz." ifadelerini kullandı.
Soner, yeni sezonda 14 sırt numaralı formayı giyecek.
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