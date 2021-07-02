02 Temmuz 2021, Cuma

KONYASPOR

Son dakika spor haberleri: Konyaspor'un yeni transferi Serdar Gürler'den flaş sözler! "Sabırsızlanıyorum"

KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Son dakika Konyaspor haberleri... İttifak Holding Konyaspor'un yeni transferi Serdar Gürler, açıklamalarda bulundu. Gürler, "Terimin son damlasına kadar savaşacağıma söz verebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

İttifak Holding Konyaspor'un yeni transferi Serdar Gürler, terinin son damlasına kadar savaşacağını bildirdi.

İmza töreninin ardından, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Gürler, Konya'da olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Burada bana gösterilen ilgi çok güzeldi. Sanki hep buradaymışım gibi hissettim. Konyaspor için elimden geldiği kadar terimin son damlasına kadar savaşacağıma söz verebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Gürler, daha önceki sezonlarda da Konyaspor'a transferinin gündeme geldiğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Gürler, "Bildiğiniz gibi stadyumlara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınabilecek. Taraftarla buluşacağım için heyecanlıyım. Çünkü Konya stadyumunun yüzde 50'si yirmi bir bin seyirci yapar. Çok büyük ve her kulüpte olmayan bir rakam." ifadelerini kullandı.

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