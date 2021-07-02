Son dakika spor haberleri: Konyaspor'un yeni transferi Serdar Gürler'den flaş sözler! "Sabırsızlanıyorum"
Son dakika Konyaspor haberleri... İttifak Holding Konyaspor'un yeni transferi Serdar Gürler, açıklamalarda bulundu. Gürler, "Terimin son damlasına kadar savaşacağıma söz verebilirim." değerlendirmesinde bulundu.
İttifak Holding Konyaspor'un yeni transferi Serdar Gürler, terinin son damlasına kadar savaşacağını bildirdi.
İmza töreninin ardından, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Gürler, Konya'da olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Burada bana gösterilen ilgi çok güzeldi. Sanki hep buradaymışım gibi hissettim. Konyaspor için elimden geldiği kadar terimin son damlasına kadar savaşacağıma söz verebilirim." değerlendirmesinde bulundu.
Gürler, daha önceki sezonlarda da Konyaspor'a transferinin gündeme geldiğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.
Taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Gürler, "Bildiğiniz gibi stadyumlara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınabilecek. Taraftarla buluşacağım için heyecanlıyım. Çünkü Konya stadyumunun yüzde 50'si yirmi bir bin seyirci yapar. Çok büyük ve her kulüpte olmayan bir rakam." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?