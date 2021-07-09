09 Temmuz 2021, Cuma
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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile kulübümüz arasındaki sözleşmeyi 2 yıl daha uzattık. Amir, 2023 - 2024 sezonu sonuna kadar 'Benim evim, yuvam, memleketim!' dediği Konya'da yeşil beyazlı formayı giymeye devam edecek" denildi.
Son dakika transfer haberi: Konyaspor Hadziahmetovic'in sözleşmesini uzattı
Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Boşnak futbolcusu Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile kulübümüz arasındaki sözleşmeyi 2 yıl daha uzattık. Amir, 2023 - 2024 sezonu sonuna kadar 'Benim evim, yuvam, memleketim!' dediği Konya'da yeşil beyazlı formayı giymeye devam edecek" denildi.
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