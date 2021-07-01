Son dakika spor haberleri: Konyaspor Serdar Gürler ile anlaşmaya vardı

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Antalyaspor ile yollarını ayıran Serdar Gürler ile anlaşmaya vardı.

Antalyaspor'da ayrılıklara Serdar Gürler de eklendi. Geçtiğimiz sezon başında kadroya dahil olan deneyimli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile anlaştı.

Antalyaspor ile yolların ayrılması yönünde anlaşma sağlanırken, yeşil - beyazlılarla sözleşmeye imza atılacağı öğrenildi.

TRANSFERİ İLHAN PALUT İSTEDİ

Eski hocası İlhan Palut'un isteğiyle anlaşma sağlanan 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kırmızı - beyazlı formayla 16 maça çıkarken, skora katkı sağlayamadı.

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