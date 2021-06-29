Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine Alper Uludağ, Eray Birniçan, Ekrem Kayılıbal ve Oğulcan Ülgün ile Konyaspor İkinci Başkanı Serhat Güler, asbaşkanlar Süleyman Oğuz ve Sertaç Tuza'nın yanı sıra yönetim kurulu üyesi Ali Camgöz katıldı.

Açıklamada, "Kulübümüz, Alper Uludağ ile 1, Eray Birniçan ile 1, Ekrem Kayılıbal ile 2 ve Oğulcan Ülgün ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 1922 Konyaspor'umuzdan kadromuza dahil ettiğimiz 21 yaşındaki futbolcumuz Ekrem Kayılıbal, sağ kanat ve forvet mevkiinde formasını terletecek. Altınordu'dan transferimiz Oğulcan Ülgün ise orta saha ve ön liberoda görev yapacak. Oğulcan Ülgün takımımızda 35, Ekrem Kayılıbal 99, Eray Birniçan 34 ve Alper Uludağ ise 25 numaralı formalarımızı giyecek." denildi.

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