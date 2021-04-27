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KONYASPOR

Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'da 5 eksik

Konyaspor'da 5 eksik
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

'in 38. haftasında 'a konuk olacak hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı kulüpte 5 eksik bulunuyor.

'in 38'inci haftasında 'a konuk olacak , İstanbul'a gitti. Yeşil-beyazlı takım son çalışmasını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

KONYASPOR'DA 5 EKSİK

Yeşil-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı, kırmızı kart cezalısı Nejc Skubic'in yanı sıra tedavilerine devam edilen Deni Milosevic, Alper Uludağ ve Marin Anicic takımdaki yerlerini alamayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Galatasaray- mücadelesinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

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