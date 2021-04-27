Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'da 5 eksik
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı kulüpte 5 eksik bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor, İstanbul'a gitti. Yeşil-beyazlı takım son çalışmasını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
KONYASPOR'DA 5 EKSİK
Yeşil-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı, kırmızı kart cezalısı Nejc Skubic'in yanı sıra tedavilerine devam edilen Deni Milosevic, Alper Uludağ ve Marin Anicic takımdaki yerlerini alamayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
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