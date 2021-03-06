06 Mart 2021, Cumartesi

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İlhan Palut'tan Fenerbahçe yorumu! "Top rakipteyken iyi mücadele etmeliyiz"

İlhan Palut'tan F.Bahçe yorumu! Top rakipteyken...
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Giriş Tarihi: 06.03.2021

Spor Toto 'de 29. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek 'da hazırlıklar sürüyor. Yeşil-beyazlılarda teknik direktör mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Palut, "Top Fenerbahçe'deyken iyi mücadele etmeliyiz. Top bize geçtiği zaman da öz güvenli, kendine güvenen ve atağa çıkmaktan imtina etmeyen bir takım görüntüsüyle sahada olmak istiyoruz. Umarım istediğimiz sonucu alıp, taraftarlarımızı mutlu ederiz." ifadelerini kullandı.

ekiplerinden İttifak Holding 'un teknik direktörü , 29. haftada 8 Mart Pazartesi günü konuk edecekleri Fenerbahçe karşısında iyi bir mücadele vermek istediklerini söyledi.

Konya ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Palut, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, oyuncuların son maçlarda sergilediği performans ve oyun disiplininden memnun olduğunu belirtti.

Hücum açıdan daha gelişmeleri gerektiğini ifade eden Palut, "Fikstür, daha uzun süreli antrenmanlar yapmamızı engelliyor. Ama buna rağmen, ileriye doğru giden bir takım olduğunu görüyorum. Pazartesi günü Fenerbahçe maçı oynayacağız. Son derece önemli bir maç. Hepsi birbirinden değerli ve önemli puanlar. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. sarı kart cezalısı. İbrahim Sehic'in takımla çalışmaları devam ediyor. Yarın bir değerlendirme yapacağız." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin çok güçlü bir takım olduğunu vurgulayan İlhan Palut, tam kadro çalışmaları sürdürdüklerini ve iyi mücadele etmeleri gereken bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurguladı.

Palut, takım oyunu oynamak istediklerini belirterek, "Top Fenerbahçe'deyken iyi mücadele etmeliyiz. Top bize geçtiği zaman da öz güvenli, kendine güvenen ve atağa çıkmaktan imtina etmeyen bir takım görüntüsüyle sahada olmak istiyoruz. Umarım istediğimiz sonucu alıp, taraftarlarımızı mutlu ederiz." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan de maça iyi hazırlandıklarını anlattı.

Teknik direktör Palut ile takımın çok iyi bir hava yakaladığını dile getiren Hadziahmetovic, "Bu maçtan güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Hedefimiz 3 puan. İlhan hocamız geldikten sonra dört maçtır kaybetmiyoruz. Şu anda daha iyi hissediyorum. Hocamız şans verdiği müddetçe takımıma katkı sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Takım daha iyi baskı yapıyor. Topu saklayıp oynamaya başladık." diye konuştu.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenmana, takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen , , katılmazken, , ve İbrahim Sehic takımla çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Oyuncular, topla oyun ve taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

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