19 Şubat 2021, Cuma

KONYASPOR

Konyaspor'da Jesse Sekidika şoku

Konyaspor'da Sekidika kadrodan çıkarıldı!
KONYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.02.2021

'in 26. haftasında ile karşılaşacak Konyaspor'da Jese Sekidika sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı.

'da sezon sonuna kadar 'dan kiralık olarak gelen , antrenmanda sakatlanınca maçının kadrosundan çıkarıldı.
'de haftaya 27 puanla 13'üncü sırada giren İttifak Holding Konyaspor, 26'ncı hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Konyaspor hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

SEKİDİKA KADRODA YOK

Antrenmanda sağ uyluk arka kas grubunda sertlik ve ağrı hisseden Jesse Sekidika'nın uyluk arka adale üst kısmındaki kas tendon bileşkesinde 1'nci derece ödem ve zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan futbolcu Yeni Malatyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
Yine aynı şekilde ağrı hisseden Shengelia ise Malatya maçı kafilesinde yer aldı. Shengelia'nın durumunun maç saatinde belli olacağı açıklandı.
Öte yandan bir süredir sakat olan kaleci Sehic, antrenör Bekir Arpacı eşliğinde saha ve salon çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Tedavi ve bireysel antrenmanlarına devam eden Musa Çağıran ve Volkan Fındıklı ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına sürdürüyor.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KONYASPOR HABERLERİ
Haftanın hakemleri belli oldu! Haftanın hakemleri belli oldu!
Konyaspor 6 hafta sonra kazandı! Konyaspor 6 hafta sonra kazandı!
Konyaspor - Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Konyaspor - Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör