08 Şubat 2021, Pazartesi

KONYASPOR

Son dakika: Konyaspor'da ayrılık! İsmail Kartal'ın sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibinde ayrılık! O teknik direktör...
KONYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 Giriş Tarihi: 08.02.2021

ekiplerinden 'da, Teknik Direktör ile yollar ayrıldı. İşte ekibi tarafından yapılan resmi açıklama...

'in 24. haftasında 'a 1-0 mağlup olan 'da, flaş bir ayrılık yaşandı. Yeşil beyazlılar, Teknik Direktör ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Konyaspor cephesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

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