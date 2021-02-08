Son dakika: Konyaspor'da ayrılık! İsmail Kartal'ın sözleşmesi feshedildi
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da, Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. İşte Konya ekibi tarafından yapılan resmi açıklama...
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Konyaspor'da, flaş bir ayrılık yaşandı. Yeşil beyazlılar, Teknik Direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Konyaspor cephesinden yapılan açıklama şu şekilde;
"Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir.— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) February 8, 2021
Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/kVhPI6gbzP
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