Son dakika: Konyaspor'da ayrılık! İsmail Kartal'ın sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Konyaspor'da, flaş bir ayrılık yaşandı. Yeşil beyazlılar, Teknik Direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Konyaspor cephesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir.



Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/kVhPI6gbzP — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) February 8, 2021

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