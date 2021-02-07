07 Şubat 2021, Pazar

KONYASPOR

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Beşiktaş mağlubiyeti yorumu! "Rehavete kapıldık"

Kartal'dan mağlubiyet yorumu! Rehavete kapıldık
KONYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

'in 24. haftasında İttifak Holding deplasmanda 'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından yeşil-beyazlıların teknik direktörü , "Nasıl olsa 10 kişiler' rehavetine kapıldık ve kaybettik" ifadelerini kullandı.

Maçın dengeli başladığını belirten , " 10 kişi kalana kadar maç ortadaydı. Oyunun kontrolünü ele aldık. Çok fazla bir şey üretemedik. İlk yarının sonuna doğru da kontrol Beşiktaş'a geçti. İkinci yarıdaki değişikliklerle dengeledik. Önden baskı kurmaya çalıştık. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen daha çok istedi, daha çok mücadele etti. Beşiktaş 10 kişi de kalsa kaliteli takım. Kaybettik, çok konuşacak bir şey yok. Onlar hak etti. Tebrik ediyorum. Bizde de bazı oyuncularımız istedi. 10 kişi kalan takıma karşı, 'Nasıl olsa 10 kişiler' rehavetine kapıldık ve kaybettik. Beşiktaş'a başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kartal'dan Beşiktaş maçı sonrası açıklama!

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