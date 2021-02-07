Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Beşiktaş mağlubiyeti yorumu! "Rehavete kapıldık"
Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından yeşil-beyazlıların teknik direktörü İsmail Kartal, "Nasıl olsa 10 kişiler' rehavetine kapıldık ve kaybettik" ifadelerini kullandı.
Maçın dengeli başladığını belirten İsmail Kartal, "Beşiktaş 10 kişi kalana kadar maç ortadaydı. Oyunun kontrolünü ele aldık. Çok fazla bir şey üretemedik. İlk yarının sonuna doğru da kontrol Beşiktaş'a geçti. İkinci yarıdaki değişikliklerle dengeledik. Önden baskı kurmaya çalıştık. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen daha çok istedi, daha çok mücadele etti. Beşiktaş 10 kişi de kalsa kaliteli takım. Kaybettik, çok konuşacak bir şey yok. Onlar hak etti. Tebrik ediyorum. Bizde de bazı oyuncularımız istedi. 10 kişi kalan takıma karşı, 'Nasıl olsa 10 kişiler' rehavetine kapıldık ve kaybettik. Beşiktaş'a başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
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