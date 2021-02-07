Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu!
Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş Konyaspor maçı öncesinde, Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Son haftalarda şanssızlık yaşadıklarını dile getiren Kartal, "Bugün buraya puan ya da puanlar almak için geldik" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş Konyaspor maçı öncesinde, Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Son haftalarda şanssızlık yaşadıklarını dile getiren Kartal, "Bugün buraya puan ya da puanlar almak için geldik" ifadelerini kullandı.
Kartal'ın açıklamalarından satır başları;
"Sezon başından beri iyi futbol oynayan bir Konyaspor vardı, iyi sonuçlar da aldık ama son maçlarda iyi oynamamıza rağmen golü atamadık, ya berabere kaldık ya kaybettik. İşin diğer tarafı gol de yemiyoruz. İyi çalışıyoruz ama şans yanımızda olmuyor."
"Karakterli bir takımımız var, inşallah bugün şans yanımızda olur. Biz buraya puan yada puanlar almak için geldik. Beşiktaş dünkü derbi maçından sonra kazanmak isteyecektir, zor bir karşılaşma olacak. İnşallah biz alırız."
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