Son dakika: Konyaspor Ömer Ali Şahiner ile yolları ayırdığını duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Medipol Başakşehir ile anlaşma sağlayan Ömer Ali Şahiner'in ayrılığını duyurdu.

Yeşil beyazlı ekip sosyal medya hesabından duygusal bir veda videosu paylaştı.

Ayrılıklar da sevdaya dahil...

Güle Güle gözümüzün nuru!

Güle Güle Büyük Kaptan! 👋

Her şey için teşekkürler. pic.twitter.com/V0vvoUqWbn