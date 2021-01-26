26 Ocak 2021, Salı

KONYASPOR

Son dakika: Konyaspor Ömer Ali Şahiner ile yolları ayırdığını duyurdu!

Konyaspor ayrılığı böyle duyurdu!
KONYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 Giriş Tarihi: 26.01.2021

ekibi , uzun süredir takımda yer alan ve kaptanlık yapan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

ekiplerinden , Medipol Başakşehir ile anlaşma sağlayan 'in ayrılığını duyurdu.

Yeşil beyazlı ekip sosyal medya hesabından duygusal bir veda videosu paylaştı.

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