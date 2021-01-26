26 Ocak 2021, Salı

KONYASPOR

Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'e duygusal veda!

Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'e duygusal veda!
KONYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 Giriş Tarihi: 26.01.2021

, takım kaptanı ile yollarını ayırdı. Deneyimli oyuncunun ayrılışı, duygusal bir kliple duyuruldu. İşte detaylar...

'un kaptanı , teknik heyet, takım arkadaşları ve personelle vedalaşarak 'dan ayrıldı. 'nin şehirden ayrılışını, takımı duygusal bir kliple duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan uğurlama videosunda, 29 yaşındaki oyuncu için 'ndaki veda töreni görüntüleri yer aldı.

Videoda Ömer Ali Şahiner'in sahaya yalnız girip bir süre boş koltuklara bakıp ardından gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Ömer Ali'nin konuşmasına yer verildiği bölümde ise deneyimli futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Burası benim evim, yuvam. Ben bu şehirde emekledim, yürüdüm, düştüm. Tekrar ayağa kaktım, koştum. Çok çalıştım çabaladım. Sonunda herkes beni bu şehrin evladı olarak gördü ve bana bu gururu yaşattı. Bir zamanlar benim en büyük hayalimdi bu formayı giymek. Şimdi Konya'da binlerce çocuk bu aşkla yanıp tutuşuyor. Geriye dönüp baktığımda tüm sevdalılarda olduğu gibi, inişler-çıkışlar, heyecanlar ve tarihe kazanan büyük başarılar oldu. Bir zamanlar top oynadığı sokaklarda Ömer Ali formalı çocuklar görmek en büyük mutluluğum. üçüncülüğü, , ve … Bunları hepsini armaya sevdalı insanlarla yaşadığım için çok mutluyum. Çünkü ben bu şehre sevdalıyım."

"Deplasmana ve kampa gittiğimizde bu şehrin havasını, suyunu, sokaklarını özlerdim." diye konuşan Ömer Ali, şu görüşlerini aktardı:

"Yine özleyeceğim ama artık ayrılık vakti geldi çattı. Bir gün bu muhakkak olacaktı, bugüne nasipmiş. Ayrılıklar da sevdaya dahil diyerek üzerimde tırnağının ucu dahi olsa emeği olan herkesten helallik istiyorum. Beni desteklemekten vazgeçmeyen büyük taraftarlarımıza, başkanlarımıza, yöneticilerime, hocalarımıza, takım arkadaşlarıma ve personele teşekkür ediyorum. Bu formayı çok sevdim ve gururla terlettim. Şimdi aynı heyecan, heves ve disiplinle bana inananları mahcup etmemek için çalışacağım. Hoşça kal hüzünlerim, mutluluklarım, anılarım. Hoşça kal güzel şehrim."

Videonun sonunda ise Ömer Ali, MEDAŞ Büyükşehir Belediye Stadı'ndan teknik ekip ve stat çalışanlarına el sallayarak ayrılıyor.

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