06 Haziran 2020, Cumartesi

KONYASPOR

Konya’dan 4 eksikle antrenman

Konya’dan 4 eksikle antrenman
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

Süper Lig'de 14 Haziran Pazar günü G.Birliği'ne konuk olacak , hazırlıklarına devam ediyor. Tedavilerine devam edilen Ertuğrul ve Thuram çalışmalara katılmazken, Miya ve Jevtovic ise fizyoterapistler gözetiminde çalıştı.

Süper Lig'de 14 Haziran Pazar günü G.Birliği'ne konuk olacak , hazırlıklarına devam ediyor. Tedavilerine devam edilen Ertuğrul ve Thuram çalışmalara katılmazken, Miya ve Jevtovic ise fizyoterapistler gözetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, gruplar halinde yapılan ayak tenisi maçlarının ardından sona erdi.
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