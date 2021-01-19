İsmail Kartal Trabzonspor - Konyaspor maçı sonrası konuştu! "İlk yarıyı moralli bitirmek istiyoruz"
Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Trabzon daha çok pas yapıp daha isabetli paslar yaptı. Etkili oyuncularla sonuç aldılar. Oyuncularımızla konuşup, Antalya maçına en iyi şekilde hazırlanıp oradan alacağımız puanlarla ilk yarıyı moralli bir şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.
Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sehiç'in sakatlanmasının takımı etkilediğini belirterek, "Isınma bittikten sonra tam içeriye girerken Sehic'in sakatlanması bizi ve takımı moral olarak etkiledi. Ayrıca Abdülkadir'in sakatlığı oldu. Hem kendisi hem de Trabzonspor camiasına geçmiş olsun diliyorum. Böyle genç ve yetenekli oyuncuların bir an önce sahalara dönmesini futbol adamı olarak istiyorum. Trabzonspor camiasına tekrar geçmiş olsun. Böyle şanssız bir şekilde maça başladık ama iyi başladık. Oyunun başlarında 2-3 pozisyonumuz vardı. Trabzonspor'a da şans vermedik. Sonuçta ilk yarı bir gol buldular. Kademe hatasından bir gol yedik. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle zaman zaman biz zaman zaman Trabzonspor üstünlük kurdu. Trabzon'dan daha çok şut bulmuşuz. Trabzon gibi önemli bir takıma karşı da 6 tane korner bulmuşuz, Trabzon'un korneri yok. Trabzon'un neyi iyiydi diye bakarsak; daha çok pas yapıp daha isabetli pasları olduğu için etkili oyuncularla sonuç aldılar. Oyuncularımızla konuşup Antalya maçına en iyi şekilde hazırlanıp oradan alacağımız puanlarla ilk yarıyı moralli bir şekilde bitirmek istiyoruz. Her iki takım oyuncuları da zor şartlar altında, sık oynanan maç trafiğinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bu maçtan sonra hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Trabzonspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.
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