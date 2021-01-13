13 Ocak 2021, Çarşamba

KONYASPOR

Konyaspor'dan çifte transfer! Ismael Diomande ve Ertuğrul Tekşen...

Konyaspor'dan çifte transfer!
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

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Kulüpten yapılan açıklamada, için MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil de katıldı.

Açıklamada, 1,5 yıllık sözleşme imzalanan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun 27 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Diomande, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Gerçekten büyük bir camiaya geldim. Güzel bir stadyum ve coşkulu bir taraftar topluluğu var. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok iyi bir hocamız ve çok iyi bir takımımız var. İyi konsantre olursak, iyi çalışırsak ilk 10 içerisine gireceğimizi, ligi o şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Daha iyisini de yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Danimarka takımlarından 'de forma giyen 21 yaşındaki santrfor ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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