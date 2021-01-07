Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, tecrübeli futbolcusu Uğur Demirok'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da Uğur Demirok ile yollar ayrıldı. Konya ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018-2019 sezonundan bu yana kulübümüzün formasını başarıyla giyen takım kaptanlarımızdan Uğur Demirok dün akşam saatlerinde yönetimimizle görüşerek takımdan ayrılmak için izin istemiştir. Kaptanımızın isteği ve talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.

Hırsı, çalışma azmi ve aidiyetiyle camiamızda sevilen, takdir edilen bir isim olan Kaptanımız Uğur Demirok'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

AYRILIK SEBEBİNİ AÇIKLADI

Konyaspor ile sözleşmesini fesheden Uğur Demirok, takımdan ayrılma sebebini açıkladı. Konya Yenigün Gazetesi'ne konuşan Demirok,

"Zor bir ayrılık kararı aldık. Benim Konyaspor camiası ile hiçbir sorunum olmadı. Ne yönetimle, ne başkanla, ne taraftarla, ne kulüp çalışanları ile en küçük sorun yaşamadım. Sadece hoca ile bazı sıkıntılarımız oldu. Bunun da detaylarına girecek, yeni sorunlar oluşturacak değilim. Hocamla yaşadığımız sıkıntıların aşılamayacağını, burada geleceğimin olmadığına inandım. Bu yönde bir karar aldım. İki taraf açısından da hayırlısı olur umarım. Ben Konyaspor camiasını çok seviyorum. Her zaman sevmeye ve saygı duymaya devam edeceğim. Umarım taraftarımız bu kararı anlayışla karşılar. Oynamamayı ya da başka şeyleri sorun etmedim. Dediğim gibi aşılamayacağına inandığım ve süregelen sorunlar vardı. Böylesi iki taraf için de daha doğru bir adım. Taraftarımıza bana bugüne kadar verdikleri destek için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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