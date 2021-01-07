Konyaspor'da Uğur Demirok ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, tecrübeli futbolcusu Uğur Demirok'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da Uğur Demirok ile yollar ayrıldı. Konya ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2018-2019 sezonundan bu yana kulübümüzün formasını başarıyla giyen takım kaptanlarımızdan Uğur Demirok dün akşam saatlerinde yönetimimizle görüşerek takımdan ayrılmak için izin istemiştir. Kaptanımızın isteği ve talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.
Hırsı, çalışma azmi ve aidiyetiyle camiamızda sevilen, takdir edilen bir isim olan Kaptanımız Uğur Demirok'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
AYRILIK SEBEBİNİ AÇIKLADI
Konyaspor ile sözleşmesini fesheden Uğur Demirok, takımdan ayrılma sebebini açıkladı. Konya Yenigün Gazetesi'ne konuşan Demirok,
"Zor bir ayrılık kararı aldık. Benim Konyaspor camiası ile hiçbir sorunum olmadı. Ne yönetimle, ne başkanla, ne taraftarla, ne kulüp çalışanları ile en küçük sorun yaşamadım. Sadece hoca ile bazı sıkıntılarımız oldu. Bunun da detaylarına girecek, yeni sorunlar oluşturacak değilim. Hocamla yaşadığımız sıkıntıların aşılamayacağını, burada geleceğimin olmadığına inandım. Bu yönde bir karar aldım. İki taraf açısından da hayırlısı olur umarım. Ben Konyaspor camiasını çok seviyorum. Her zaman sevmeye ve saygı duymaya devam edeceğim. Umarım taraftarımız bu kararı anlayışla karşılar. Oynamamayı ya da başka şeyleri sorun etmedim. Dediğim gibi aşılamayacağına inandığım ve süregelen sorunlar vardı. Böylesi iki taraf için de daha doğru bir adım. Taraftarımıza bana bugüne kadar verdikleri destek için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları