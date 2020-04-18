18 Nisan 2020, Cumartesi

KONYASPOR

5-6 hafta sürecek

5-6 hafta sürecek
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, futbolcuların 5-6 haftada belli bir yeterliliğe geleceğini söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, futbolcuların 5-6 haftada belli bir yeterliliğe geleceğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Şu anda sezon bitti. Sezon başı gibi düşünün. 5-6 haftada belli bir yeterliliğe gelir futbolcular. Hazırlık maçı nasıl olacak. Fiziği geçtim. Psikoloji konusu ne olacak. Kaldırımda biri karşıdan gelse yolunuzu değiştiriyorsunuz. Bu durumu atlatmak gerçekten zor. Devamlı süren bir durum var" ifadelerini kullandı.
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