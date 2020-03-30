30 Mart 2020, Pazartesi

KONYASPOR

İttifak Holding Konyaspor Robert Mak'ın sözleşmesini feshetti!

Süper Lig'de flaş ayrılık! Corona virüsü sebebiyle...
KONYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 Giriş Tarihi: 30.03.2020

ekiplerinden İttifak Holding , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Robert Mak, coronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ailesi için endişelendiğini ve bu dönemde yanlarında olmak istediğini yönetim kurulumuza bildirdi" ifadeleri kullanıldı.

Konyaspor'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ara transfer döneminde kadromuza Zenit'ten dahil edilen futbolcumuz 'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Bireysel çalışmalarına Konya'da devam eden oyuncumuz Robert Mak, coronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ailesi için endişelendiğini ve bu dönemde yanlarında olmak istediğini yönetim kurulumuza bildirdi.

Robert Mak, 'in yeniden başlama tarihiyle ilgili belirsizliğin bu kararı almasında önemli rol oynadığını belirterek, talebin 'insani açıdan' değerlendirilmesini ve sözleşmenin feshi konusunda yönetim kurulumuzun kendisine yardımcı olmasını istedi.

Yönetim kurulumuz ise, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, bu dönemde aklı sürekli ailesinde olan futbolcuları belli bir hedefe motive etmenin daha da zorlaştığını değerlendirerek, oyuncumuz Robert Mak'ın sözleşmesini feshetme talebini kabul etti.

Robert Mak'a kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarı, sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyoruz."

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