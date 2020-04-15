Planlarını yapıyor

Konyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, lige verilen arada farklı liglerde birçok oyuncuyu izliyor.

Konyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, lige verilen arada farklı liglerde birçok oyuncuyu izliyor. Bir yandan takımın mevcut durumunu takip eden Korkmaz, diğer yandan da transferlerin planını yapıyor. Sözleşmesinde 1 yıl opsiyon bulunan tecrübeli hocanın, bu isimlerle ilgili yönetime detaylı bir rapor sunacağı ifade edildi.

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