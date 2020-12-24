24 Aralık 2020, Perşembe

KONYASPOR

İsmail Kartal: Maçı kazanmak için bütün hamleleri yaptım

Maçı kazanmak için bütün hamleleri yaptım
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü , 2-1 kazanılan Hes Kablo maçının ardından yaptığı açıklamada “Maçı kazanmak için bütün hamleleri yaptım, oyuncularım da karşılığını verdiler" dedi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, "Buraya 10 oyuncudan yoksun geldik. Ama hiçbir zaman bahane üretmedim. Geçen hafta maçında kaybetmiş olmamıza rağmen tebrik ettim. maçına hafta içi taktik anlamda oyuncularımızı hazırladım. Çünkü sahada çalışacak zamanımız yoktu. Her mevkide oyuncularımın nasıl oynayabileceğini çok iyi anlattım. Maçı çevirebilmek için elimdeki imkanlar dahilinde hamleleri yaptım. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde her mevkide kullanabilmek için çalışıyoruz. Bugün oyuncularım da ellerinden geleni yaptılar. Maçı kazanmak için bütün hamleleri yaptım, oyuncularım da karşılığını verdiler. Bugün baştan sonra iyi mücadele ettik, geriye düşmemize rağmen inancımızı kaybetmedik. Bugün çok önemli 3 puan aldık. Oyuncularıma, camiamıza, taraftarımıza armağan ediyorum" diye konuştu.

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