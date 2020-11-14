14 Kasım 2020, Cumartesi

KONYASPOR

Son dakika: Konyaspor'da corona virüsü şoku! 5 kişide...

Konyaspor'da corona virüsü şoku! 5 kişide...
KONYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 14.11.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını etkisini ülkemizde ve futbolda da devam ettiriyor. yaptığı açıklama ile 5 kişide corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

'dan yapılan açıklamada, "1 oyuncu ve 3 personelimizde; Milli Takımlarda bulunan 1 futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncularımız ile personelimizin takip, izolasyon ve tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı
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