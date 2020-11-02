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KONYASPOR

Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 02.11.2020

'in 8. haftasında deplasmanına konuk olacak İttifak Holding , mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maçında 90 dakika görev yapan oyuncular salonda ve sahada yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise salonda core ve kuvvet çalışmasının ardından sahada koşu ve 5'e 2 pas çalışmasıyla idmana devam etti.

Antrenman topla oyun ve çift kale maçla tamamlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Uğur Demirok, Musa Çağıran, Amir Hadziahmetovic, Marin Anicic, Volkan Fındıklı ve hasta olan katılmadı.



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