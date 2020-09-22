22 Eylül 2020, Salı

KONYASPOR

Oğuz Kaan Güçtekin ve Erten Ersu Konyaspor'da!

F.Bahçe'den Konyaspor'a! İşte o isimler...
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

'de teknik direktörlük görevine 'ı getiren transfere hız verdi. Yeşil-beyazlılar 'den iki oyuncuyu kadorsuna kattı. İşte o isimler...

'in ilk haftasını bay geçen ve yeni teknik direktörü ilk maçına Gençlerbiliği mücadelesiyle başlayan transferde hareketli saatler yaşıyor. Yeşil-beyazlılar 'ın isteği doğrultusunda 'den ve ile sözleşme imzaladı.






Süper Lig: Gençlerbirliği 0-0 Konyaspor | MAÇ SONUCU

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