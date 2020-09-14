Konyaspor İsmail Kartal ile resmi sözleşme imzaladı
İttifak Holding Konyaspor, Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Konyaspor Başkan Yardımcısı Bünyamin Sarıtaş da yer aldı.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın 2 yıllığına imzaladığı sözleşmenin ardından Başkan Yardımcısı Bünyamin Sarıtaş yaptığı konuşmada "Herkesin malumu, ligin başlamasına çok az bir süre kala Bülent Korkmaz hocamız ile hiç beklemediğimiz bir ayrılık yaşadık. Zamanımız çok kısıtlı olmasına rağmen İsmail hocamızla bir görüşme yaptık ve kendisiyle anlaşma sağladık. Gerek futbolculuğunda gerek teknik direktörlüğünde Türk futbolunda önemli bir yere sahip olan İsmail Hocamızla anlaşmaya vardık. Büyük başarılara, büyük umutlara birlikte yürüyeceğimizi düşünerek bu anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
İmza sonrası duygu ve düşüncelerini ifade eden yeni Teknik Direktör İsmail Kartal ise "Öncelikle beni Konyaspor'da çalışmaya layık gören başta Kulüp başkanımız ve yönetimine teşekkür ediyorum. Konyaspor camiası olarak, yönetimimizle, taraftarımızla, futbolcularımızla, kulüp personelimizle Konyaspor'un potansiyelini ön plana çıkaracağımızı düşünüyorum. Hep birlikte çalışarak Konyaspor'u hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum. Ben ve ekibimin elinden geleni yapacağını herkesin bilmesini istiyorum" dedi.
Hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçı için de görüşlerini açıklayan Teknik Direktör İsmail Kartal "Buraya geç gelmiş olsak da, bizler Türk futbolunun içinde olan insanlarız. Bütün takımları, futbolcuları yakından takip ediyoruz. Önümüzde bir haftalık bir dönem var. Bu dönemde Gençlerbirliği maçına en iyi şekilde hazırlanıp, lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bunun içinde bugün akşam antrenmanımız 6'da, yarın ise çift idman yaparak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hafta sonuna kadar futbolcularımızla sık sık görüşmeler yapacağız, onlarla konuşacağız, onlara kendi felsefemizi anlatacağız. Futbolcularımızın bizleri anlayacağını düşünüyorum. Çünkü onların kapasitelerini biliyoruz. İlk maçlar, ilk başlangıçlar zor olur. Birlikte hep beraber lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yardımcılıklarını Osman Zeki Korkmaz, Murat Göksu, Mehmet Göker Özdemir, Serdar Kesimal, Hakan Ünal ve Cüneyt Alibeyoğulları yapacak.
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