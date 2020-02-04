04 Şubat 2020, Salı

ATİKER KONYASPOR

Guilherme tam isabet

Guilherme tam isabet
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 04.02.2020

'un devre arasında Polonya ekibi J.Bialystok’tan aldığı sambacı sol bek, maçında sergilediği futbolla göz doldurdu.

'de sıkıntılı günler geçiren 'da ilk forma şansını deplasmanında bulan yeni transfer Guilherme Sitya, sergilediği performansla göz doldurdu. Golsüz beraberlikle sona eren maçta, rakiplerine fırsat vermeyen ve ofansa da verdiği katkıyla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı sol bek, ''ın vazgeçilmez isimleri arasına girer' yorumlarını beraberinde getirdi. Guilherme'nin aynı mevkide yer alan takım arkadaşı Alper Uludağ'la da rekabete girmesi, teknik heyeti sevindiren bir başka konu oldu. 29 yaşındaki sambacı, Polonya'da ilk devrede oynadığı 15 karşılaşmada yaptığı 4 asistle, takımının öne çıkan isimleri arasındaydı.

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