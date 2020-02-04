Guilherme tam isabet

İttifak Holding Konyaspor'un devre arasında Polonya ekibi J.Bialystok’tan aldığı sambacı sol bek, Antalyaspor maçında sergilediği futbolla göz doldurdu.

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Konya'da ilk forma şansını Antalya deplasmanında bulan yeni transfer Guilherme Sitya, sergilediği performansla göz doldurdu. Golsüz beraberlikle sona eren maçta, rakiplerine fırsat vermeyen ve ofansa da verdiği katkıyla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı sol bek, 'Aykut Kocaman'ın vazgeçilmez isimleri arasına girer' yorumlarını beraberinde getirdi. Guilherme'nin aynı mevkide yer alan takım arkadaşı Alper Uludağ'la da rekabete girmesi, teknik heyeti sevindiren bir başka konu oldu. 29 yaşındaki sambacı, Polonya'da ilk devrede oynadığı 15 karşılaşmada yaptığı 4 asistle, takımının öne çıkan isimleri arasındaydı.