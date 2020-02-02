02 Şubat 2020, Pazar

ATİKER KONYASPOR

Konyasporlu Miya 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak

Konyasporlu Miya 1 ay sahalarda yok
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2020

'un başarılı kanat oyuncusu 'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

'da dün deplasmanda oynanan ve 0-0 sona eren maçında sakatlanan 'nın durumuyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada kulüp doktoru tarafından verilen bilgilerde, "Futbolcumuz Faruku Miya'nın bugün yapılan tetkikleri sonrasında sol kuadrisep kasın proksimalinde 2. derece kas zorlanması ve yoğun ödem tespit edildiğini, Miya'nın tedavisine hemen başlandığını ve 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak" denildi.

22 yaşındaki Ugandalı oyuncu, 'de çıktığı 19 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

Yeni transfer Rogerio Thuram'ın ise alt çenesine 4 dikiş atıldığını ancak Denizlispor maçında oynamasında bir sakınca olmadığını açıkladı.

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