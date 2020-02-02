Konyasporlu Miya 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak
İttifak Holding Konyaspor'un başarılı kanat oyuncusu Faruku Miya'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Konyaspor'da dün deplasmanda oynanan ve 0-0 sona eren Antalyaspor maçında sakatlanan Faruku Miya'nın durumuyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada kulüp doktoru tarafından verilen bilgilerde, "Futbolcumuz Faruku Miya'nın bugün yapılan tetkikleri sonrasında sol kuadrisep kasın proksimalinde 2. derece kas zorlanması ve yoğun ödem tespit edildiğini, Miya'nın tedavisine hemen başlandığını ve 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak" denildi.
22 yaşındaki Ugandalı oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.
Yeni transfer Rogerio Thuram'ın ise alt çenesine 4 dikiş atıldığını ancak Denizlispor maçında oynamasında bir sakınca olmadığını açıkladı.
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