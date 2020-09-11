11 Eylül 2020, Cuma

KONYASPOR

Konyaspor’a gol makinesi!

Konyaspor’a gol makinesi!
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 11.09.2020

, transfer sessizliğini ekibi Kalba'dan Ricardo Gomes'le bozmaya hazırlanıyor.

, transfer sessizliğini ekibi Kalba'dan Ricardo Gomes'le bozmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlılar, Yeşil Burun Adaları'ndan yıldız golcüyle kiralık anlaştı. 28 yaşındaki forvet, geçen sezon 19 maçta 7 gol, 5 asist yaptı. Bir önceki sezon Partizan'da ise 49 maçta 26 gol 4 asistle oynamıştı.
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