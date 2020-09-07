07 Eylül 2020, Pazartesi

KONYASPOR

İttifak Holding Konyasyor Selim Ay ile yollarını ayırdı!

Konyasyor Selim Ay ile yollarını ayırdı
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

İttifak Holding , stoper oyuncusu ile yollarını ayırdı.

İttifak Holding , stoper oyuncusu ile yollarını ayırdı.

Kepez Belediyesporda oynarken 2010 yılında yeşil- beyazlı formayı giymeye başlayarak profesyonel lige adım atan ve o günden itibarende takım değiştirmeyen Selim Ay ile Konyaspor yollarını ayırdı. Kulüp, twitter hesabından video ile birlikte yayınladığı mesajında ''Konyaspor'umuz ile özdeşen takım kaptanlarımızdan Selim Ay ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Selim Ay'a kulübümüze katkıları ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz'' denildi.

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