11 Eylül 2020, Cuma

KONYASPOR

Adil Demirbağ resmen Konyaspor'da

Adil Demirbağ resmen Konyaspor'da
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 11.09.2020

İttifak Holding , 22 yaşındaki stoper ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşen ve kulüp menajeri Seçkin Özdil'in de yer aldığı imza töreninde yeni transfer , kendisini 3 yıllığına 'a bağlayan imzayı attı. , Karagümrük ve Adanademirspor'da forma giyen 22 yaşındaki stoper, profesyonel lig kariyerinde 126 maçta forma giydi ve 6 gol kaydetti.



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