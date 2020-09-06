07 Eylül 2020, Pazartesi

KONYASPOR

Konyaspor boş durmuyor

Konyaspor boş durmuyor
KONYASPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 Giriş Tarihi: 06.09.2020

, hazırlıklarına Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yaptığı antrenman maçıyla devam etti.

, hazırlıklarına Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yaptığı antrenman maçıyla devam etti. Ligde ilk haftayı 'bay' geçecek olan yeşil-beyazlılarda, altyapıdan oyuncuların katıldığı idman maçı, beyaz takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KONYASPOR HABERLERİ
Yeni adresi belli oldu! Kiralık olarak... Yeni adresi belli oldu! Kiralık olarak...
Ourega iddiası Ourega iddiası
Konyaspor, İbrahim Sehic ve Muhammet Demir ile anlaştı Konyaspor, İbrahim Sehic ve Muhammet Demir ile anlaştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör