21 Ağustos 2020, Cuma

KONYASPOR

Ourega iddiası

Ourega iddiası
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

Fransızlar, transferde sessiz kalan Konya’nın, Ligue 2’den ’nun 27 yaşındaki orta sahası Fabien Ourega’nın peşinde olduğunu iddia etti.

Erzurum'dan kaleci Sehic dışında transferde sessiz kalan 'un, rotasını Fransa'ya çevirdiği iddia edildi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. medyası; Konya ekibinin, Ligue 2 takımı 'dan Fabien Ourega'nın peşinde olduğunu öne sürdü. Ligue 1'den de birçok talibi olduğu belirtilen 27 yaşındaki orta saha ve kanat oyuncusunun, gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı vurgulandı. Sözleşmesi 2021'de bitecek Ourega, pandemi nedeniyle iptal edilen Ligue 2'de geçen sezon 18 maçta 2 gol, 2 asist yaptı. Öte yandan hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Konya'da, takımdan ayrılması beklenen Perulu Hurtado dışında tüm futbolcular idmana katıldı.
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