26 Ağustos 2020, Çarşamba

KONYASPOR

Samuel Eduok Konyaspor'da!

Yeni adresi belli oldu! Kiralık olarak...
KONYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 Giriş Tarihi: 26.08.2020

Geçmişte ve B.B. Erzurumspor'da da forma giyen , 'a oldu.

Bir dönem ve formaları da giyen , ekibi İttifak Holding Konyaspor'a oldu. , Nijeryalı futbolcuyu kiraladığını açıkladı. Eduok'un kariyerinde 172 maçta 42 gölü 19 asisti bulunuyor.
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