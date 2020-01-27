27 Ocak 2020, Pazartesi

ATİKER KONYASPOR

Kocaman: Yardımcı hakem atağı kesiyor

Kocaman: Yardımcı hakem atağı kesiyor
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2020

Konya'da Aykut Kocaman, hakemlere sitem etti.

Konya'da Aykut Kocaman, hakemlere sitem etti. Kocaman, "Yardımcıların tavırlarını anlamak gerek. Tamam onların da bizim de ihtiyacımız var ama atağı kesiyor yardımcı. Bugün G.Saray için geçerli olmasa da büyükler için 5 metre ofsaytta pozisyonun bitmesi bekleniyor" diye konuştu.
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