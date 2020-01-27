Kocaman: Yardımcı hakem atağı kesiyor

Konya'da Aykut Kocaman, hakemlere sitem etti.

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Konya'da Aykut Kocaman, hakemlere sitem etti. Kocaman, "Yardımcıların tavırlarını anlamak gerek. Tamam onların da bizim de ihtiyacımız var ama atağı kesiyor yardımcı. Bugün G.Saray için geçerli olmasa da büyükler için 5 metre ofsaytta pozisyonun bitmesi bekleniyor" diye konuştu.