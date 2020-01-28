28 Ocak 2020, Salı

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor ara vermedi

Konyaspor ara vermedi
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 28.01.2020

Sahasında G.Saray'a 3-0 yenilen , deplasmandaki karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sahasında G.Saray'a 3-0 yenilen , deplasmandaki karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların oldukça moralsiz görünmesi, dikkatlerden kaçmadı.
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